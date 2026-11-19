(RTTNews) - The U.S. FDA has granted Rare Pediatric Disease Designation to Medivir AB( MVIR.ST)investigational drug MIV-711 for osteogenesis imperfecta (OI), also known as brittle bone disease, a rare inherited condition that causes fragile bones and frequent fractures. MIV-711 blocks cathepsin K, an enzyme involved in bone breakdown.

Preclinical studies showed dose-dependent improvements in bone strength, quality and structure. The drug already holds Orphan Drug Designation for OI. Medivir plans to begin a proof-of-concept clinical study, supported by secured funding.

If eventually approved, MIV-711 may qualify for a transferable FDA Priority Review Voucher.

Currently, MVIR.ST is trading at SEK1.14, up 4.59%