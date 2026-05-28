MediWound mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MediWound hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MediWound ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,5 Millionen USD – eine Minderung von 62,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at