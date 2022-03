MediWound präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MediWound ließ sich am 17.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MediWound die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

MediWound vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,150 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,5 Millionen USD – eine Minderung von 17,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,7 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,500 USD beziffert. Im Vorjahr hatte MediWound ein Ergebnis je Aktie von -0,340 USD vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 23,76 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 21,76 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,490 USD und einen Umsatz von 23,85 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at