Medix: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Medix präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,99 JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,18 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 976,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at