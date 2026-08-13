Medix stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Medix lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,02 Prozent auf 1,16 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 961,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at