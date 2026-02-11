Medix vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Medix hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 19,06 JPY, nach 20,08 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Medix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at