11.02.2026 06:31:28
Medley Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Medley Capital präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Medley Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,4 Millionen USD – eine Minderung von 0,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,4 Millionen USD eingefahren.
