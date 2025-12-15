Medley Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Medley Capital lud am 12.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Medley Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,02 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medley Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,06 USD, nach 9,13 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 13,34 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 54,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Medley Capital 29,47 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at