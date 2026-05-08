Medley Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Medley Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD gegenüber -0,440 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,1 Millionen USD – eine Minderung von 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at