MEDLEY hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MEDLEY hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 14,67 JPY. Im letzten Jahr hatte MEDLEY einen Gewinn von 9,67 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,94 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at