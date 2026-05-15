MEDLEY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MEDLEY lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,08 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,340 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat MEDLEY mit einem Umsatz von insgesamt 10,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 25,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at