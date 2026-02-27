|
Medline A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Medline A hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Medline A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 7,79 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,78 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Medline A 1,50 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,43 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 25,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
