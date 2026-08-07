Medline A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Medline A hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medline A 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,60 Prozent auf 7,69 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at