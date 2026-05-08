Medline A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Medline A veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,35 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Medline A einen Umsatz von 6,64 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at