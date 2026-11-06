Medline A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Medline A lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,86 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 7,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at