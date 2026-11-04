Medline Q3 Profit Falls, Reaffirms FY26 Adj. EBITDA Outlook; Shares Up

(RTTNews) - Medline, Inc. (MDLN), a provider of medical-surgical products and supply chain solutions, on Wednesday reported a sharp decline in third quarter profit attributed to the company, despite 10.4 percent increase in sales, compared to the prior year. The company further reaffirmed its fiscal 2026 adjusted EBITDA guidance.

Quarterly net income attributable to Medline was $195 million, as against $322 million year ago. The corresponding attributable earnings per share were $0.22 and $0.45, respectively.

The company recorded a one-time net income attributable to non-controlling interests of $123 million for the quarter.

Third quarter Adjusted EBITDA was $960 million, an increase of 11.8% from the prior year quarter.

Third quarter net sales increased 10.4 percent to $7.856 billion from $7.115 billion in the third quarter of 2025.

Looking ahead, Medline reaffirmed its fiscal 2026 Adjusted EBITDA guidance of $3.3 billion - $3.4 billion.

In the pre-market activity on Wednesday, Medline shares were gaining 8.54 percent and trading at $37.00 on Nasdaq, up from Tuesday's close at $34.09, up 1.37 percent.

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