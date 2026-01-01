Medmira legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Medmira stellte am 30.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at