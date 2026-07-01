Medmira: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Medmira hat am 29.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at