Medmira stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Medmira hat am 01.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 71,43 Prozent auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Medmira 0,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at