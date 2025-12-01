Medmira zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Medmira hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,67 Prozent auf 0,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Medmira ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,24 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 41,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,41 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

