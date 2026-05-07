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07.05.2026 06:31:29
Mednax öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mednax veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,240 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 476,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 458,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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