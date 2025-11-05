|
05.11.2025 06:31:28
Mednax: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mednax hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mednax noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mednax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 492,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 511,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
