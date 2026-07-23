Medpace-Aktie im Höhenflug: Zahlen und Ausblick begeistern

Medpace hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten klar übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Anleger reagieren begeistert.

Medpace übertraf im zweiten Quartal Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich

Der Auftragsbestand wuchs auf 3,01 Milliarden US-Dollar, Book-to-Bill bei 1,13x

Medpace hob die Jahresprognose für Umsatz und Gewinn je Aktie an

Medpace hat im zweiten Quartal 2026 die Analystenerwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Die Aktie des klinischen Auftragsforschungsunternehmens legte am Mittwoch im nachbörslichen Handel an der NASDAQ daraufhin um rund 17 Prozent auf 618 US-Dollar zu, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf mit einem Minus von rund sechs Prozent schwach performt hatte.

Der Umsatz kletterte im Quartal auf 707,3 Millionen US-Dollar, ein Plus von 17,2 Prozent gegenüber 603,3 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal und über dem von zehn Analysten erwarteten Konsens von 690,7 Millionen US-Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg auf 4,25 US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von 3,98 US-Dollar.

Medpace-Aktie dank Auftragseingang und Marge gefragt

Die operative Dynamik stützt die Zahlen zusätzlich: Die Netto-Neuaufträge legten um 28,2 Prozent auf 795,7 Millionen US-Dollar zu, nach 620,5 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal, woraus sich ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,13x ergab. Der Auftragsbestand stieg zum 30. Juni 2026 um 4,9 Prozent auf 3,01 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,87 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Das EBITDA wuchs um 17,6 Prozent auf 153,4 Millionen US-Dollar, die EBITDA-Marge verbesserte sich leicht von 21,6 Prozent auf 21,7 Prozent. Die Nettogewinnmarge zog von 15,0 auf 17,2 Prozent an.

Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Medpace nun mit einem Umsatz zwischen 2,805 und 2,885 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 10,9 bis 14,0 Prozent gegenüber den 2,530 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2025. Das ist eine Anhebung gegenüber der bisherigen Spanne von 2,755 bis 2,855 Milliarden US-Dollar. Beim Gewinn je Aktie erwartet das Unternehmen nun 17,25 bis 17,95 US-Dollar, nach zuvor 16,68 bis 17,50 US-Dollar, und damit mehr als der Konsens von elf Analysten, der von 16,99 US-Dollar für das laufende Fiskaljahr ausging.

Rückkaufprogramm für die Medpace-Aktie läuft weiter

Im zweiten Quartal kaufte Medpace 705.616 eigene Aktien für insgesamt 294,7 Millionen US-Dollar zurück. Aus dem genehmigten Rückkaufprogramm stehen damit noch 527,0 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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