Medpace: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Medpace hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,10 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 707,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 603,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at