Medpace: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Medpace stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 4,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Medpace noch ein Gewinn pro Aktie von 3,86 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Medpace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 716,0 Millionen USD im Vergleich zu 659,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at