Medpace Holdings, Inc. Profit Climbs In Q3

(RTTNews) - Medpace Holdings, Inc. (MEDP) revealed earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $137.46 million, or $4.84 per share. This compares with $111.13 million, or $3.86 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.5% to $716.00 million from $659.90 million last year.

Medpace Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $137.46 Mln. vs. $111.13 Mln. last year. -EPS: $4.84 vs. $3.86 last year. -Revenue: $716.00 Mln vs. $659.90 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 18.32 To $ 17.97 Full year revenue guidance: $ 2.835 B To $ 2.855 B