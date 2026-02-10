Medpace Holdings Aktie

Medpace Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2APTV / ISIN: US58506Q1094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 03:57:56

Medpace Holdings, Inc. Q4 Income Advances, Beats Estimates

(RTTNews) - Medpace Holdings, Inc. (MEDP) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.

The company's earnings came in at $135.13 million, or $4.67 per share. This compares with $117.02 million, or $3.67 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $4.23 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 32.0% to $708.45 million from $536.59 million last year.

Medpace Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $135.13 Mln. vs. $117.02 Mln. last year. -EPS: $4.67 vs. $3.67 last year. -Revenue: $708.45 Mln vs. $536.59 Mln last year.

FY26 EPS Guidance: $16.68 - $17.50

FY26 Revenue Guidance: $2.755 Bln - $2.855 Bln.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medpace Holdings Inc

mehr Nachrichten