Medpace präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Medpace veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 4,28 USD gegenüber 3,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 706,6 Millionen USD gegenüber 558,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at