Medplus Health Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Medplus Health Services veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,82 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,06 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 15,61 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,97 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 17,81 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at