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23.07.2026 06:31:29
Medplus Health Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Medplus Health Services hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,76 INR. Im Vorjahresviertel hatte Medplus Health Services 3,54 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 18,80 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,43 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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