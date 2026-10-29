Medplus Health Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Medplus Health Services hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4,73 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Medplus Health Services 4,63 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 20,37 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,79 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 4,65 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 20,09 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at