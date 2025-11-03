Medplus Health Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Medplus Health Services stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,24 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,79 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at