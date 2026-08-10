Medrx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Medrx ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Medrx die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,25 JPY. Im Vorjahresquartal waren -3,780 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medrx in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at