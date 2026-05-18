Medrx stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Medrx hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,02 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Medrx ein EPS von -9,040 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,7 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 159,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at