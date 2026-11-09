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09.11.2026 06:31:29
Meds Apotek Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Meds Apotek Registered hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Meds Apotek Registered ein EPS von -0,330 SEK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meds Apotek Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 233,9 Millionen SEK im Vergleich zu 248,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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