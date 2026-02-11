Meds Apotek Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Meds Apotek Registered äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 EUR. Im Vorjahr hatte Meds Apotek Registered -0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Meds Apotek Registered 90,92 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 72,51 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at