Meds Apotek Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Meds Apotek Registered hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,4 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meds Apotek Registered einen Umsatz von 17,9 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at