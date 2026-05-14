MedTech Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MedTech Acquisition A lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber -0,390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at