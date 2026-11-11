MedTech Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MedTech Acquisition A ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MedTech Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,960 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 12,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MedTech Acquisition A 11,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at