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11.11.2026 06:31:29
MedTech Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
MedTech Acquisition A ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MedTech Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,960 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 12,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MedTech Acquisition A 11,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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