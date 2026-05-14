MedTech Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MedTech Acquisition ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MedTech Acquisition die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at