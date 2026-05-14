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14.05.2026 06:31:29
MedTech Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
MedTech Acquisition ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MedTech Acquisition die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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