MedTech Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MedTech Acquisition stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MedTech Acquisition -0,960 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MedTech Acquisition im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 11,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at