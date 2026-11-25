Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|
25.11.2026 05:20:08
Medtronic: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its second-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 24, 2026, Medtronic (NYSE:MDT) reported organic revenue growth of 6.5% as operational and strategic adjustments yielded consistent results. Shedding noncore divisions while expanding high-margin therapeutic platforms allows the medical technology leader to concentrate capital where it earns the highest returns. Three key takeaways from management highlight where the business is headed.
Medtronic completed the separation of its MiniMed diabetes unit to eliminate lower-margin profit drag and reallocate capital toward high-return core franchises.
Electrophysiology Therapies (EPT), which treats cardiac rhythm disorders, delivered 19% revenue growth, driven by a 58% surge in cardiac ablation solutions, which pulled through high-margin catheter sales across an expanding installed equipment base.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medtronic PLC
|
23.11.26
|Ausblick: Medtronic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.11.26
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medtronic-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.11.26
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.11.26
|Erste Schätzungen: Medtronic legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.11.26
|S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medtronic-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.10.26
|S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.26
|S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Medtronic-Aktionäre freuen (finanzen.at)
Analysen zu Medtronic PLC
Aktien in diesem Artikel
|Medtronic PLC
|87,58
|-5,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.