Medtronic Aktie

Medtronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.09.2026 15:46:49

Medtronic Announces Regulatory Milestones For Cardiac Mapping Software

(RTTNews) - Wednesday, Medtronic plc (MDT) said it received FDA clearance and CE Mark for the latest Affera Prism-2 Mapping Software and CE Mark for the PulseSelect ProxBox Adapter with Proximity Indicator software.

The Affera Prism-2 Mapping Software helps physicians create three-dimensional maps of the heart's electrical activity during cardiac ablation procedures for arrhythmias.

The latest software includes Beat Matching, Pace Tagging and improvements to the system's internal pacing stimulator, supporting visualization and analysis of cardiac electrical activity during procedures.

The PulseSelect ProxBox Adapter with Proximity Indicator software provides real-time, impedance-based feedback to help physicians assess catheter proximity to targeted heart tissue before pulsed field ablation energy is delivered.

Medtronic said the regulatory milestones expand mapping and tissue-proximity capabilities across its cardiac ablation portfolio.

Currently, MDT is trading at $86.81, down 0.56%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medtronic PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Medtronic PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Medtronic PLC 76,48 -0,08% Medtronic PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:25 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02:50 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen