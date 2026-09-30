Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|
30.09.2026 15:46:49
Medtronic Announces Regulatory Milestones For Cardiac Mapping Software
(RTTNews) - Wednesday, Medtronic plc (MDT) said it received FDA clearance and CE Mark for the latest Affera Prism-2 Mapping Software and CE Mark for the PulseSelect ProxBox Adapter with Proximity Indicator software.
The Affera Prism-2 Mapping Software helps physicians create three-dimensional maps of the heart's electrical activity during cardiac ablation procedures for arrhythmias.
The latest software includes Beat Matching, Pace Tagging and improvements to the system's internal pacing stimulator, supporting visualization and analysis of cardiac electrical activity during procedures.
The PulseSelect ProxBox Adapter with Proximity Indicator software provides real-time, impedance-based feedback to help physicians assess catheter proximity to targeted heart tissue before pulsed field ablation energy is delivered.
Medtronic said the regulatory milestones expand mapping and tissue-proximity capabilities across its cardiac ablation portfolio.
Currently, MDT is trading at $86.81, down 0.56%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medtronic PLC
|
02.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
01.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Medtronic PLC
Aktien in diesem Artikel
|Medtronic PLC
|76,48
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.