Medtronic hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Umsatzseitig standen 48,11 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Medtronic 48,41 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at