Medtronic ließ sich am 24.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Medtronic die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 831,84 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Medtronic ein EPS von 371,41 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,83 Prozent auf 14 162,50 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12 441,96 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at