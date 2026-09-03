Medtronic gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Medtronic lud am 01.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Medtronic im vergangenen Quartal 49,53 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Medtronic 47,86 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at