Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
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21.11.2026 20:07:02
Medtronic Is About to Report Its First Earnings Since Spinning Off MiniMed. Should You Buy the Stock Before Nov. 24?
Medtronic (NYSE:MDT), one of the world's largest medical device makers, will post its next earnings report on Nov. 24. It will mark its first earnings report after it spun off its diabetes unit, MiniMed (NASDAQ:MMED), and fully removed its business from its balance sheet.
Image source: Getty Images.
In fiscal 2023 and fiscal 2024 (which ended in April 2024), Medtronic's earnings declined as it struggled with supply chain constraints, inflation, forex headwinds, regulatory challenges for its diabetes business, and lumpy post-pandemic recovery in elective procedures. Tougher competition, quality control issues, and new GLP-1 drugs exacerbated that pressure.
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