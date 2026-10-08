Medtronic Is Just 1 Year From Dividend King Status. Should You Buy the Stock Before It Gets There?

Medtronic (NYSE: MDT), one of the world's largest medical device makers, raised its dividend for the 49th consecutive year this June. If it raises its dividend again next year, it will cross the 50-year threshold required for becoming a Dividend King.

But over the past five years, Medtronic's stock has declined 31%. Even with reinvested dividends, it delivered a negative total return of 19%. Let's see why Medtronic's stock slumped, and why it might be worth buying as an income-generating turnaround play.

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