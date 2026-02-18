Medtronic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Medtronic ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Medtronic die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,29 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,02 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at