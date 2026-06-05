05.06.2026 06:31:29

Medtronic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Medtronic hat am 03.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Medtronic ein EPS von 0,820 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,86 Prozent auf 9,81 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 3,73 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medtronic 3,61 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,54 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 36,36 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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